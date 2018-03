Perscheid – Lambrich, Carmen: Den Schock ins Gesicht geschrieben

Vier Wochen der Erholung liegen hinter uns – Mutter-Kind-Kur in Graal Muritz an der Ostsee. Meine Tochter Elena (damals 4 Jahre) und ich sitzen gut gelaunt im ICE, voller Vorfreudeauf unsere Lieben zu Hause. Schon im Hamburger Bahnhof bemerke ich die auffällig hohe Polizeipräsenz.

Uniformierte Einsatzkräfte patrouillieren durch unseren Zug. Besonders Elena beobachtet das Geschehen mit neugierigen Kinderaugen. Ich habe mir erstmal nichts Besonderes dabei gedacht. Sechs Stunden Zugfahrt liegen noch vor uns. Währenddessen bekomme ich mehrere Handygespräche entsetzter Zugreisender mit „das ist ja schrecklich“, „das gibt es doch nicht“, „wie kann so etwas passieren“… Zu diesem Zeitpunkt habe ich kein Mobiltelefon bei mir und denke gleich, dass es solch einen Zufall nicht geben kann. Bei gleich mehreren Personen ein schlimmer Unfall? Das muss ein größeres Ausmaß sein. Doch ich lasse mir nichts anmerken und halte meine Tochter mit Spielen bei Laune. Die Gedanken der Angst überwiegen jedoch die Vorfreude. Nach insgesamt neun Stunden Fahrt erreichen wir endlich den Koblenzer Bahnhof, mein Mann erwartet uns am Bahnsteig. Niemals werde ich diesen Moment vergessen. Die Kleine läuft ihm überglücklich in die Arme. Er kann sich nicht recht darauf einlassen, der Schock steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er schaut mir in die Augen und sagt: „Es ist etwas Schreckliches passiert. Jetzt gibt es Krieg.“ Fassungslos füge ich die Puzzleteile zusammen und erfahre von dem Geschehnis, das am 11. September 2001 die Welt veränderte.