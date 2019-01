Der Missbrauchsskandal erschüttert die Kirche seit längerem – beim Weltjugendtag in Panama war das Ganze aber zunächst kein wirkliches Thema. Bis Papst Franziskus es zu einem machte.

Panama-Stadt (dpa) - Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag in Panama erstmals den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche thematisiert - und das Leid junger Opfer beklagt.Der Pontifex sagte am Freitagabend (Ortszeit) ...