» Papst Franziskus startet mit Messe ins neue Jahr

Vatikanstadt

Papst Franziskus startet am Vormittag mit einer Messe im Petersdom ins neue Jahr. Für die katholische Kirche ist am 1. Januar der Weltfriedenstag. Angesichts der vielen Spannungen und Konflikte weltweit wird erwartet, dass der Papst erneut zu einer gewaltfreien Politik aufruft. In einer bereits im November veröffentlichten Papstbotschaft zum Weltfriedenstag 2018 hieß es, dass das neue Jahrhundert bisher noch „keine wirkliche Wende“ gebracht habe. Die Konflikte verursachten Bevölkerungswanderungen. Flüchtlinge seien Menschen auf der Suche nach Frieden.