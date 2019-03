Rabat

Papst Franziskus feiert heute eine Messe mit Christen in Marokko. Zu dem Gottesdienst in einem Sportkomplex in der marokkanischen Hauptstadt Rabat werden zwischen 7000 und 10 000 Menschen erwartet. Der Gottesdienst bildet den Abschluss des zweitägigen Papst-Besuchs in Marokko. Der Pontifex forderte mehr Möglichkeiten für eine legale Einreise in die Zielländer. Christen stellen in dem nordafrikanischen Land, wo der Islam Staatsreligion ist, eine verschwindend geringe Minderheit dar.