Organspende: Druck auf Ärzte und Politik wächst

Der Ruf nach Konsequenzen aus dem Organspende-Skandal an den Unikliniken in Göttingen und Regensburg wird immer lauter. Der Patientenverband Deutsche Hospiz Stiftung forderte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) zum Eingreifen auf.

Foto: Gaetan Bally – DPA

Bahr berief ein Krisentreffen für Ende August ein. Andere Politiker verlangten harte Strafen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, wiederum warf Regierung und Justiz in Bayern Versagen vor.

Die Vorgänge in Göttingen und Regensburg dämpfen derweil die Bereitschaft zur Organspende. In fünf Fällen hätten Angehörige in den vergangenen zwei Wochen in Deutschland eine Transplantation ausdrücklich mit dem Hinweis auf diesen Skandal abgelehnt, sagte die Sprecherin der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), Birgit Blome, der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt am Main. «Das ist ein Thema, das sich niederschlägt und Menschen verunsichert.»

Unterdessen wird spekuliert, dass der beschuldigte Oberarzt am Klinikum Regensburg kein Einzeltäter war. Die Staatsanwaltschaft hat dafür aber keine Anhaltspunkte. Die Prüfungen stünden noch am Anfang, sagte Markus Pfaller von der Staatsanwaltschaft Regensburg. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte berichtet, dass der beschuldigte Oberarzt wahrscheinlich kein Einzeltäter war. «Wir können das zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Wir können keine Vermutungen und Spekulationen anstellen», sagte Pfaller.

Auch nach dem Weggang des nun beschuldigten Oberarztes war die Zahl der Lebertransplantationen in Regensburg drastisch gestiegen. Nach Angaben des Klinikums erhöhte sich die Zahl binnen Jahresfrist um fast 50 Prozent – von 52 Transplantationen im Jahr 2008 auf 76 im Jahr 2009. Im vergangenen Jahr sank die Zahl wieder auf 63.

Der Anstieg lasse sich mit einem Ausbau des Lebertransplantationsprogramm seit 2003 erklären, teilte das Klinikum am Freitag mit. So habe 2007 das entsprechende Programm für Kinder begonnen. Zudem könne die Zahl der tatsächlich transplantierten Organe auch aufgrund personeller Fluktuation sowie der Verfügbarkeit von Spenderorganen schwanken. Zum Vorwurf, der Oberarzt sei kein Einzeltäter, äußerte sich das Klinikum nicht.

Für Ärztepräsident Montgomery tragen die bayerischen Behörden die Hauptschuld. Im rbb-Inforadio sagte er: «In Bayern haben gerade die staatlichen Gremien versagt, denn wir haben damals mit der Selbstverwaltung diesen Fall aufgedeckt. Wir haben mit den bayerischen Institutionen gesprochen. Niemand hatte auch nur die Spur eines Interesses, diesen Fall damals zu verfolgen», sagte Montgomery.

Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP) wies dies zurück. «Da die jetzt bekannten Verdachtsfälle völlig anders gelagert waren, sind diese im damaligen Verfahren nicht untersucht worden», erklärte Heubisch. Es werde geprüft, ob damals Fehler gemacht wurden und wie sich Verfahren zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten verbessern lassen. Justizministerin Beate Merk (CSU) betonte, die Ermittler hätten keine konkreten Nachweise gefunden. «Ein Verhalten, das nicht nachweisbar strafbar ist, kann die Justiz nicht ahnden.»

Damals waren nach Klinikangaben verbotenerweise jordanische Patienten auf die Transplantationsliste für europäische Patienten gelangt. Außerdem war eine Leber illegal in Jordanien transplantiert worden. Oberstaatsanwalt Wolfhard Meindl hatte am Donnerstag erklärt, das Verhalten des Arztes sei nicht strafbar gewesen. Es habe keinen Anlass für weitere Ermittlungen gegeben.

Nun steht der als «Doktor O.» bekannte Oberarzt aber unter Verdacht, zuerst in Regensburg und später im Göttinger Uniklinikum Krankenakten gefälscht zu haben. Dabei soll er die Krankheit auf dem Papier verschlimmert haben, damit den Patienten schneller eine neue Leber implantiert wurde – obwohl andere sie vielleicht nötiger gehabt hätten. Der Arzt, der seit November vom Dienst suspendiert ist, bestreitet nach Angaben der Göttinger Klinik die Vorwürfe.

«Die Verantwortlichen müssen mit aller Härte des Strafrechts zur Rechenschaft gezogen werden», erklärte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Frank-Walter Steinmeier. Es müsse zudem geprüft werden, ob den in illegale Praxen verwickelten Transplantationszentren die Lizenzen entzogen wird.

Auch der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn verlangte harte Strafen. «Ich finde es jetzt ganz, ganz wichtig, dass es durch drastische Strafen zu einer Abschreckung kommt», sagte Spahn der Nachrichtenagentur dpa. Es müsse mit Berufsverboten oder Strafen bis zu Gefängnis durchgegriffen werden. Spahn schloss nicht aus, dass die Gesetze dazu erneut überprüft werden. Es gehe um die Frage, ob die Ärztekammern und die Deutsche Stiftung Organtransplantation, eigenständig kontrollieren oder ob das der Staat tun sollte.

«Man muss aus dem Fall sicher die Konsequenz ziehen, dass man eine zusätzliche Kontrolle einführen muss», sagte der medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Professor Günter Kirste. Solange es ein Mangel an Organen gebe, müsse die Verwaltung korrekt geregelt werden.

Der geschäftsführende Vorstand der Deutschen Hospiz Stiftung, Eugen Brysch, führte die Unregelmäßigkeiten bei Organ-Transplantationen auf die Vielzahl der Zuständigkeiten zurück. «Im Organspende-Skandal wird deutlich, dass Föderalismus der Länder und die Beteiligung von privaten Akteuren verantwortlich sind für die Vertrauenskrise im Transplantationssystem», sagte Brysch der Deutschen Presse-Agentur.