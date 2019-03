Caracas

Trotz einer drohenden Festnahme ist Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó in seine Heimat zurückgekehrt. „Wir sind stärker als jemals zuvor“, rief der Oppositionsführer vor Tausenden Anhängern in Caracas. Kurz zuvor war er unbehelligt von Sicherheitskräften am Hauptstadtflughafen gelandet. Angesichts des seit Wochen andauernden Machtkampfes ist Guaidós Rückkehr eine Provokation für Staatschef Nicolás Maduro. Wegen eines Ermittlungsverfahrens und einer Ausreisesperre hätte Guaidó das Land eigentlich gar nicht verlassen dürfen.