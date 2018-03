Genf

Das UN-Büro des Sonderbeauftragten für Syrien in Genf hat einen humanitären Einsatz zur Rettung von Zivilisten aus der Rebellenhochburg Ost-Ghuta bestätigt. „Wir können aus Sicherheitsgründen keine Einzelheiten nennen“, heißt es in Genf. „Sobald unsere Mitarbeiter wieder sicher auf ihre Posten zurückgekehrt sind, können wir Bericht erstatten.“ Laut dem UN-Kinderhilfswerks Unicef war 2017 das schlimmste Jahr für Kinder in Syrien. Mindestens 910 seien umgekommen. „Das sind verifizierte Fälle, die Dunkelziffer ist deutlich höher“, sagte eine Sprecherin.