Pyeongchang

In vier Jahren findet zum ersten Mal ein olympisches Großereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die IOC-Session in Pyeongchang sprach sich einstimmig dafür aus, die Olympischen Jugend-Sommerspiele 2022 an Afrika zu vergeben. Als Favorit für die Ausrichtung gilt der Senegal. Es sei Zeit für Afrika, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Die nächsten Jugendspiele finden im Herbst 2018 in Argentinien statt. Dann fällt auch die Entscheidung über den Gastgeber der Spiele 2022. Vorgänger waren Singapur und das chinesische Nanjing.