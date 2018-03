NRW-CDU will Kandidatenfrage für Parteivorsitz klären

Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Die nordrhein-westfälische CDU will auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Landeschef Norbert Röttgen einen wichtigen Schritt vorankommen. Der Kandidat für das Spitzenamt soll heute Abend in einer Vorstandssitzung offiziell seinen Hut in den Ring werfen.