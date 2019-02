Abuja

Kurz vor der Präsidentenwahl in Nigeria haben Sicherheitskräfte in Dörfern im zentralen Bundesstaat Kaduna 66 Leichen gefunden. Die Menschen seien von „Kriminellen“ getötet worden, sagte ein Regierungssprecher des Bundesstaats. Unter den Opfern waren demnach auch 22 Kinder. Details nannte er nicht. Einem Anwohner zufolge kamen die Menschen bei Kämpfen zwischen Bauern und Nomadengruppen ums Leben. Demnach griffen Nomaden zuerst Bauern an, daraufhin kam es zu Vergeltungsangriffen in den Tagen danach.