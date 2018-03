Neuwied – Spitale, Cataldo: Die Jagd nach den Schuldigen

September 2001 war ich mit meinen Kollegen im Büro vom Migrationsdienst des Caritasverbandes Koblenz.

Am 11. September 2001 war ich mit meinen Kollegen im Büro vom Migrationsdienst des Caritasverbandes Koblenz.

Da kam ein Kollege und sagte zu uns: "Schaut mal, was in Amerika passiert, die ganze Welt wird sich verändern." Dann sahen wir im Fernsehen die schrecklichen Bilder. Wir waren alle sehr erschrocken. Eine Kollegin fing an zu zittern und musste getröstet werden. Aber wir alle haben uns gegenseitig Mut gemacht. Danach erinnere ich mich an die "Jagd" nach Schuldigen auch hier zulande. Unsere muslimischen Freunde hatten zu dieser Zeit sehr darunter zu leiden. Es war alles so schrecklich. Zuerst die schlimmen Ereignisse und dann die Suche nach Schuldigen. Leider nach den Falschen. Hoffen wir, dass das nicht mehr passiert.