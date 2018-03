Neuwied – Seemann, Airam: Viele Kindergarten-Kinder in New York warteten damals vergeblich auf ihr Eltern

An diesem Nachmittag bin ich mit meiner damals 5-jährigen Tochter vom Kinderturnen nach Hause gekommen. Ich hatte Hannah versprochen, dass sie zu Hause fernsehen dürfe.

Als wir zu Hause ankamen, empfing mich meine 15-jährige Stieftochter mit den Worten, ich solle rasch den Fernseher anmachen, es sei etwas passiert. Und da sahen wir dann den brennenden Tower und das Eintreffen des zweiten Flugzeuges in den zweiten Turm. Fassungslos starrten wir auf den Fernseher. Gleichzeitig musste ich meine 5-Jährige beschwichtigen, die mich an mein Versprechen erinnerte und nur ungern verstehen wollte, dass ihre Fernsehwünsche bei diesen Ereignissen hinten anstehen mussten. Mein Mann sollte am nächsten Tag geschäftlich in die USA reisen. Ich rief ihn in seinem Büro an; er wusste noch von nichts. Seine Reise wurde natürlich abgesagt. Ich war froh, dass er nicht einen Tag früher geflogen ist und somit nicht betroffen war. Und dass er nicht bereits Tage zuvor seine Reise angetreten und somit zum Zeitpunkt der furchtbaren Ereignisse nicht im Land war. Ich sehe noch heute die Menschen aus den oberen Stockwerken des brennenden Gebäudes springen, um dem Flammentod zu entgehen. Schrecklich. Und ich habe noch im Ohr, dass viele, viele Kinder im hauseigenen Kindergarten des World Trade Centers abends vergeblich auf das Abholen durch ihre Eltern warten mussten.