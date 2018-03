Neuwied – Schunkert, Willi: Bilder wie aus einem Abenteuerfilm

Der CDU-Ortsverein Engers hatte zu einem Besuch der Bundeshauptstadt Berlin eingeladen.

Wir waren am 11. September zum Besuch des Bundestagsgeländes angemeldet und befanden uns auf dem oberen Rundgang unter der Kuppel. Wir konnten durch die Glaswand in den Bundestag schauen, wo der Rat tagte. Auf gleicher Höhe auf der anderen Seite der Glaswand war die Presse vertreten. Ich schaute zufällig auf einen Monitor der Presse und sah ein Flugzeug, das in einen Turm flog, und einen anschließenden Rauchpilz. Wusste aber nichts, hörte auch nichts und dachte: „Nun schau doch einmal an. Die Presse schaut einen Abenteuerfilm, statt sich um die Sitzung zu kümmern.“ Wir kamen etwas später zum Ausgang und erfuhren dort, was geschehen war. Diese Situation vergisst man nie.