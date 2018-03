Neuwied – Schäfer, Elisabeth:Als ob nichts geschehen sei

September 2001 machten mein Mann und ich, nach einer Rundreise durch Florida, noch einige Tage Urlaub in einem Hotel in Miami.

Als wir nach dem Frühstück am Pool lagen, hörten wir plötzlich panische Schreie. Ich verstand nur Sabotage. Die Mitarbeiter an der Poolbar waren spanische Einwanderer, deren Angehörige in New York (Manhattan) lebten. Wir erfuhren, dass es einen Anschlag auf das World Trade Center in New York gegeben habe. Am Fernseher sahen wir dann das ganze Ausmaß der Katastrophe. Den ganzen Tag hörten wir die Abfangjäger am Himmel, ohne sie zu sehen. Es war eine beklemmende, traurige Stimmung, und die Lust auf Urlaub war uns vergangen. Besonders belastete uns die Tatsache, dass am Vorabend Teilnehmer unserer Rundreise einen Abstecher nach New York gemacht hatten, wo sie unter anderem auch das World Trade Center besuchen wollten. Eine Sache hat uns betroffen und fassungslos gemacht. Tagsüber fuhren Autokorsos mit der amerikanischen Flagge durch Miami, die Nationalhymne wurde gespielt und die Menschen standen still mit der Hand auf dem Herzen. Aber am Abend waren sämtliche Lokale und Vergnügungsparks wieder offen, und es wurde getanzt und gesungen, als ob nichts geschehen sei. In meinem ganzen Leben werde ich den 11. September 2001 nicht vergessen.