Neuwied – Kugler, Stefanie und Stefan: Der 11. September 2001 war unser erster Urlaubstag

September werden wir wohl nie vergessen. Denn es war unser erster Urlaubstag. Am Morgen ging unser Flieger nach Tunesien.

Auf dem Airport in Tunis angekommen, wunderten wir uns über den vermeintlich hohen Sicherheitsstandard. Denn das Flugzeug hielt auf dem Rollfeld und wir mussten den Weg zum Terminal zu Fuß durch eine Gasse Soldaten mit Maschinengewehren gehen. Im Terminal wurden die Pässe und Reisenden „auf links gedreht“. Und noch immer wussten wir nichts von den Anschlägen in Amerika. Nach einer längeren Busfahrt kamen wir müde in unserem Hotel an, in dem wir mehrere Stunden in der Lobby sitzen mussten, da unser Zimmer noch nicht frei wäre. Nach wiederholter Nachfrage erklärte man uns, dass das Hotel überbucht sei. Natürlich, denn die Gäste wollten nicht mehr abreisen. Irgendwann teilte man uns die Suite des Hotelchefs zu. Nachdem wir einige Stunden geschlafen hatten, schalteten wir den Fernseher ein und sahen fassungslos die einstürzenden Türme des World Trade Centers. Wir saßen vor dem Bildschirm und weinten. Eine neue Zeitrechnung hatte begonnen.