Neuwied – Galla, Günther: Rückkehr in eine veränderte Welt

September 2001 ist mehr als ein anderer Tag in der Erinnerung haften geblieben. Wir machten im September 2001 eine Andalusienreise. Granada, die Alhambra, Malaga, Ronda und die weißen Dörfer, Sevilla. Herrliche Ziele bei schönem Wetter in einer (noch) heilen Welt.

Auch noch am 11. September. Ein sorgloser Urlaub, wobei Fernsehen und Zeitung tabu waren. Der 12. September war ein Strandtag. Es war aber auffallend still und ruhig. Auf dem Rückweg zum Hotel, kurz nach Mittag,an einem Kiosk, fiel ein entfernter Blick auf den Zeitungsständer. Was stand da riesengroß in der deutschen Bild-Zeitung? Amerika im Krieg? Mit Bildern von Flugzeugen und Trümmerbergen. Auch jetzt waren da weniger Menschen, es war so anders. Auch in der Lobby des Hotels. Das hatten wir wohl morgens gar nicht zur Kenntnis genommen. Der Fernseher auf dem Zimmer zeigte auf allen Kanälen ständig die anfliegenden Maschinen auf das Word-Tradcenter, das wir 2009 noch besichtigt haben, Trümmer und aufgebrachte weinende Menschen. Das Geschehen war immer noch nicht klar und begreifbar. Es war unfassbar. Erst nach und nach konnten im Hotel Informationen der unterschiedlichsten Art ausgetauscht werden, die aber die Situation nicht begreifbarer machten. Klar war nur, etwas ganz Schreckliches war passiert. Die Frage war, wie war sonst die Lage, auch zu Hause in Deutschland? Das Handy funktionierte nicht. Der Rückflug am 16., fand er statt? Erst am 15. September hieß es ok. Wir mussten vier Stunden früher am Airport sein und die Kontrollen waren so langwierig und sorgfältig, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wir kamen dann gut zu Hause an, aber in einer veränderten Welt.