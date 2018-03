Neuwied – Datzert, Joachim: Wurde auf einer Ungarn-Österreich-Tour mit seinen Skatbrüdern von den Anschlagsmeldungen überrascht

Ich befand mich mit meinen Freunden und Skatbrüdern Bernd, Ulli, Harald, Reiner und Dirk auf Skattour.

Als die ersten Meldungen über das Radio kamen und klar wurde, dass es sich nicht um einen Unfall sondern um einen Anschlag handelte, befanden wir uns mit zwei Wohnmobilen von der Fahrt vom Plattensee in Ungarn nach Gößl am Grundlsee in Österreich. Meine erste Reaktion war: "Das gibt Krieg !" Wir waren alle geschockt konnten aber das Ausmaß noch nicht ermessen. Erst als wir am Abend zusammen mit anderen Gästen und den Wirtsleuten im Gasthaus "Zum rostigen Anker" in Gößl die Nachrichtensendung im Fernsehen verfolgten wurde uns so langsam das Ausmaß der Tragödie klar, als wir immer wieder sahen, wie die Flugzeuge in die Türme rasten. Wir waren allesamt fassungslos und die Stille im Gasthaus wurde nur ab und an von leisen Kommentaren wie: "Um Gottes Willen" etc .unterbrochen. Der eine oder andere Gast hatte sicherlich auch "feuchte Augen" bekommen.