Neuwied – Bartsch, Christiane: "Noch heute bekomme ich Panik"

Da ich einige Jahre zuvor, im Jahr 1994, selbst auf der Aussichtsplattform des WTC gestanden habe, ist mir der 11.9. in unvergesslicher Erinnerung.

Als ich nach der Mittagspause auf meine Arbeitsstelle zurückkehrte, erzählte mir eine Bekannte, ein Turm des World Trade Centers in New York sei eingestürzt.

Ich werde niemals vergessen, was ich zu ihr sagte: "Bist du betrunken?" Ich konnte einfach nicht glauben, was sie mir da erzählte.

Auch heute noch, 10 Jahre danach, löst der Gedanke an den Einsturz dieses riesigen Gebäudekomplexes bei mir Panik und Unbehagen aus.

Mein Mitgefühl gilt allen, die bei diesem Terroranschlag ihr Leben verloren haben und auch allen, die heute noch unter den Folgen dieses traumatischen Ereignisses leiden.

Ich bin seitdem nie wieder in New York gewesen.