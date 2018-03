Neuhäusel – Hanell, Ann-Kristin: Ein Wendepunkt in der Weltpolitik

Damals, vor 10 Jahren war ich noch Schülerin, 15 Jahre alt und das 10. Schuljahr war gerade eine Woche alt.

Als ich nach Hause kam, sagte meine Mutter zu mir, dass ich mal den Fernseher anschalten solle, was schon ungewöhnlich war, denn eigentlich durften wir mittags nie Fernsehen. Ich zappte durch die Kanäle und alles, was man sehen konnte, waren Bilder von einem Flugzeug, das in ein Hochhaus krachte – oder schwarze Bildschirme. Aus Solidarität und Schock hatten manche Fernsehsender das Programm eingestellt.

Am gleichen Tag ging ich noch mit Freunden zu McDonalds. Dort wurden gerade Reisen verlost wurden, weshalb überall Papier-Flugzeuge an der Decke des Schnellrestaurants hingen. Es wurde im Restaurant darüber diskutiert, ob man diese überhaupt hängen lassen durfte, oder ob man sie nicht aufgrund der Terroranschläge abhängen müsse. Ich weiß noch, dass wir das Ganze nicht richtig verstehen konnten, dass wir aber beunruhigt waren und auch Angst in uns geschürt wurde. Es war genau das Alter, in dem man sich erstmal mit Politik beschäftigt, aber auch noch keine vergleichbaren Erfahrungen hat. Aber wer hatte das in diesem Fall schon? Dass dieser Tag tatsächlich ein Wendepunkt der Weltpolitik war, habe ich erst viel später im Politikwissenschaftsstudium verstanden. Auf diesen Tag folgten ein Kriegszug gegen die Achse des Bösen und eine Anti-Islam-Welle in ganz Europa, und ein paar Jahre hatte die Welt Angst vor Terroranschlägen. Mittlerweile fühlt sich die große Mehrheit nicht mehr bedroht, aber die USA stehen vor dem größten Schuldenberg ihrer Geschichte und sind damit so schwach wie noch nie. Ob die Schwäche unseres Verbündeten nicht viel bedrohlicher ist, als all die Terrorszenarien? Wir werden es sehen.