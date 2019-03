Traumwerte in Umfragen, immer mehr Mitglieder, Habeck beliebtester Politiker – es könnte kaum besser laufen für die Grünen. Zum 40. Geburtstag der Partei definiert sie ihre Werte neu. Ein Zwischenbericht zeigt, wohin die Parteichefs wollen.

Berlin (dpa). Fest in den Zielen, flexibel auf dem Weg dorthin: So wollen die Grünen in Zukunft neue Wählergruppen binden und politische Partner gewinnen.Sie verstünden sich als „Bündnispartei“, deren Politik ...