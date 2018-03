Neuer Chef Maaßen will Verfassungsschutz auf Kurs bringen

Neonazis, die unerkannt morden; Geheimdienstler, die Akten schreddern – der Verfassungsschutz hat das Vertrauen der Bürger verloren. Sein neuer Chef Hans-Georg Maaßen soll es zurückgewinnen, mit Transparenz und Reformen.

Der künftige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, vor dem Bundesinnenministerium in Berlin.

Foto: Kay Nietfeld/Archiv – DPA

Nach den Pannen in der Neonazi-Mordserie verordnet Maaßen dem Geheimdienst tiefgreifende Reformen. Bei seiner Amtseinführung erhielt er dafür demonstrativ Rückendeckung von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. «Dieses Amt hat Vertrauen verloren in den letzten Wochen und Monaten», sagte der CSU-Politiker am Freitag in Köln. Maaßens Konsequenz lautete: «Ich bin überzeugt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Zeit auf den richtigen Kurs gebracht werden muss.»

Friedrich und Maaßen kündigten eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt in Köln und den Verfassungsschutzämtern der Länder an. Der Geheimdienst soll transparenter werden, gegenüber dem Parlament wie auch gegenüber der Öffentlichkeit. Und eine Modernisierung soll dafür sorgen, dass beim Umgang mit Akten und Daten, aber auch mit V-Leuten, keine Fehler mehr passieren.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz war in die Kritik geraten, weil die rechtsextreme NSU-Terrorzelle jahrelang unerkannt morden konnte. Später – nach dem Auffliegen des Trios – waren in der Behörde Akten geschreddert worden, die im Zusammenhang mit den Morden an neun Geschäftsleuten mit ausländischen Wurzeln und an einer deutschen Polizistin standen. Der damalige Behördenchef Heinz Fromm (64) gab daraufhin sein Amt auf. Maaßen (49) wurde zum 1. August sein Nachfolger.

Mehr Leute bekommt Maaßen für seinen Reformkurs nicht, wie er sagte. Der bisherige Unterabteilungsleiter Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium will aus seinen Abteilungen Experten für eine Stabsstelle abziehen, die sich Gedanken über Verbesserungen machen und diese dann in Auftrag geben sollen. «Eine Stabsstelle kann auch mit einem geringen Personalaufwand betrieben werden.»

Die Mitarbeiter des Amtes seien hochmotiviert, aber durch die Aktenvernichtung und andere Versäumnisse bei der Fahndung nach dem «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) verunsichert. Es gehe darum, die Motivation wieder zu stärken und Vertrauen zurückzugewinnen. «Vertrauen ist die Hauptwährung der Nachrichtendienste», sagte Maaßen. «Ich weiß, dass wir eine sehr schwere Zeit im Amt vor uns haben.»

Der SPD-Innenexperte Michael Hartmann forderte, die Bekämpfung des Rechtsextremismus müsse effektiver werden. Von einer Abschaffung der Landesämter hält Hartmann nichts. Das Bundesamt müsse die Aufgaben aber besser bündeln und zusammenführen, die Länder müssten ihre Erkenntnisse besser mitteilten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Auch der CDU-Innenexperte Clemens Binninger sprach sich für eine stärkere Zentralisierung der Arbeit der Sicherheitsbehörden aus. «Wissen und Information ist genug vorhanden, aber leider nicht die notwendige Analysefähigkeit, die die gesamte Sicherheitsarchitektur verbindet», sagte er der «Leipziger Volkszeitung» (Freitag).

Die Grünen warfen Friedrich vor, seine Gefolgsleute an den Spitzen der Sicherheitsbehörden unterzubringen, statt sich um deren Reform zu kümmern. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Bundestag, Volker Beck, sagte im Südwestrundfunk (SWR): «Friedrich versucht im gesamten Sicherheitsapparat, sein Küchenkabinett zu etablieren. Das macht mich sehr skeptisch.»

Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes BND, Gerhard Schindler, unterstützte die Forderungen aus der Politik nach einer stärkeren Kontrolle der Geheimdienste. «Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn uns die Politik gründlich auf die Finger schaut», sagte der Chef des Auslandsgeheimdienstes der Zeitung «Die Welt» (Samstag).