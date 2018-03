Neue Runde bei US-Republikaner-Vorwahl

Die Kandidatenkür der US-Republikaner für die Präsidentenwahl geht heute in die nächst Runde. Diesmal wird im Bundesstaat Illinois abgestimmt. Nach wie vor liegt der moderat ausgerichtete Ex-Gouverneur Mitt Romney im Rennen um den Herausforderer von US-Präsident Barack Obama klar vorn.

Foto: Tannen Maury – DPA

Aber sein stärkster Rivale, der streng konservative ehemalige Senator Rick Santorum, will nicht aufgeben. In der republikanischen Partei wächst bereits die Furcht, dass es beim Nominierungsparteitag im Sommer zu einer Kampfabstimmung kommen könnte. Gewählt wird der US-Präsident am 6. November.