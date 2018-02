National Portrait Gallery enthüllt Porträts von den Obamas

Washington

Die National Portrait Gallery in Washington hat Porträts von Ex-Präsident Barack Obama und der früheren First Lady Michelle Obama enthüllt. Die Bilder der Künstler Kehinde Wiley und Amy Sherald sind von Dienstag an auch für die Öffentlichkeit zu sehen. „Ziemlich scharf“, war die erste Reaktion Barack Obamas. Die Galerie im Herzen der Hauptstadt beherbergt die einzig vollständige Sammlung von Porträts aller US-Präsidenten außerhalb des Weißen Hauses. Insgesamt befinden sich in den Räumlichkeiten 1600 Werke mit dem Antlitz eines der Staatsmänner.