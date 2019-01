New York

Der Schauspieler, der in der TV-Serie „Narcos: Mexico“ Joaquín „El Chapo“ Guzmán spielt, hat den Drogenboss bei dessen Gerichtsprozess in New York nun auch live erlebt. Der Mexikaner Alejandro Edda tauchte überraschend zum Prozess auf, wie US-Medien berichteten. Edda nickte Guzmán der „New York Post“ zufolge zu, woraufhin der Angeklagte lächelte und winkte. „Er schien glücklich“, sagte Guzmáns Anwalt William Purpura, der seinen Mandanten auf den besonderen Gast im Saal hingewiesen hatte.