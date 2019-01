Minneapolis

Basketball-Nachwuchstalent Moritz Wagner hat mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Kalifornier mussten sich auswärts den Minnesota Timberwolves mit 86:108 geschlagen geben. Der 21-jährige Berlin erzielte acht Punkte und holte fünf Rebounds. Der 19-jährige Isaac Bonga blieb ohne Punkte. Lakers-Superstar LeBron James verpasste aufgrund einer Leistenverletzung sein sechstes Spiel in Serie.