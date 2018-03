Nachbeben in Italien und Bulgarien

Aus unserem Archiv

Rom/Sofia

Die Menschen in den Erdbebengebieten in Norditalien und in Bulgarien kommen nicht zur Ruhe. Die Bewohner der italienischen Region Emilia Romagna durchlebten erneut eine unruhige Nacht. Ein Nachbeben der Stärke 4,3 schreckte sie auf, ein weiterer Erdstoß erreichte die Stärke 3,2.