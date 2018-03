Nachbarländer leiden unter Syrien-Krieg

Istanbul/Amman/Berlin (dpa) – Militär und Aufständische liefern sich in Syrien weiter heftige Gefechte – und das Assad-Regime nimmt dabei keine Rücksicht auf die Nachbarländer. In Jordanien nahe der Grenze schlugen nach Angaben der dortigen Regierung vier Granaten der syrischen Armee ein. Dabei sei ein fünf Jahre altes Mädchen verletzt worden. Die Türkei forderte eine Schutzzone für Flüchtlinge auf der syrischen Seite der Grenze. Die Türkei hat bereits mehr als 70 000 Menschen aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen.

Frankreichs Präsident François Hollande empfing am Montag in Paris den neuen UN-Syrienvermittler Lakhdar Brahimi. Es war das erste Treffen Brahimis mit einem Staatschef einer der fünf UN-Veto-Mächte. Vor der Begegnung betonte der 78-jährige Diplomat, Einigkeit im UN-Sicherheitsrat sei entscheidend für den Erfolg seiner Mission. Dort blockieren die Vetomächte Russland und China seit Monaten ein schärferes Vorgehen gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

In der syrischen Provinz Daraa, die an Jordanien angrenzt, dauerten die heftigen Kämpfe zwischen Assad-Truppen und Regimegegnern am Montag weiter an. Aktivisten sprachen von 15 getöteten Aufständischen und Zivilisten. Die gefürchtete 4. Brigade der Armee habe die Ortschaft Moadhamijat al-Scham im Umland von Damaskus mit Artillerie angegriffen.

Am Vortag seien landesweit mehr als 130 Menschen getötet worden, meldete die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter, darunter 83 Zivilisten. Am Montag sollen 59 Menschen ums Leben gekommen sein. Unter den Opfern waren laut Oppositionellen auch zwölf Mordopfer. Die bislang unidentifizierten Leichen der Männer seien im Damaszener Kabun-Viertel gefunden worden.

Jordanien bestellte nach dem Grenzvorfall vom Sonntagabend den syrischen Botschafter in Amman, Bahdschat Suleiman, ein. Der sei jedoch nicht erschienen, meldeten lokale Medien am Montag.

In den vergangenen Monaten hatte es auch im libanesischen Grenzgebiet und an der Grenze zur Türkei Tote und Verletzte gegeben. Regimegegner, die den syrisch-türkischen Grenzübergang Al-Salama kontrollieren, erklärten, sie seien erstaunt, dass Ankara auf die Angriffe der syrischen Kampfpiloten direkt an der Grenze bislang nicht reagiert habe.

Wegen der schnell wachsenden Zahl syrischer Flüchtlinge fordert die Türkei jetzt Vorbereitungen für die Einrichtung von Schutzzonen auf syrischem Boden. Die türkischen Lager könnten nicht mehr als 100 000 Flüchtlinge aufnehmen, zitierte die Tageszeitung «Hürriyet» Außenminister Ahmet Davutoglu. Die Vereinten Nationen könnten Lager auf syrischer Seite der Grenze errichten. Ein syrischer Aktivist am Grenzübergang Al-Salama erklärte, die Einrichtung einer Schutzzone für Zivilisten würde die Zahl der Deserteure deutlich erhöhen. Viele Soldaten schreckten wegen der Luftangriffe der Regierungstruppen vor Fahnenflucht zurück.

Papst Benedikt XVI. hält ungeachtet der Syrien-Krise an den Plänen für seine Reise vom 14. bis 16. September in den Libanon fest. Es gebe beim Heiligen Stuhl in dieser Frage «keine Unsicherheiten», machte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi deutlich. In der Region war befürchtet worden, dass ein weiteres Übergreifen des Bürgerkrieges in Syrien auf das Nachbarland Libanon Benedikt dazu zwingen könnte, den geplanten Besuch abzusagen.

In Damaskus packten unterdessen am Montag die letzten Mitglieder der UN-Beobachtertruppe Unsmis ihre Koffer. Der Sicherheitsrat hatte entschieden, das Mandat der im April nach Syrien entsandten Beobachter nicht über Sonntag hinaus zu verlängern. Anstatt wie geplant einen Waffenstillstand zu überwachen, hatte die UN-Truppe hilflos zugesehen, wie das Land immer tiefer im Bürgerkrieg versank.