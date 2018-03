Aus unserem Archiv

Hildesheim

Nach dem sexuellen Übergriff auf eine Neunjährige in einem Schwimmbad ist ein mutmaßlicher Serientäter in Hildesheim festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der 22 Jahre alte dringend Tatverdächtige sich auch an anderen Kindern vergangen haben.