Mülheim-Kärlich – Krämer, Elisabeth und Rolf: Trotz schöner Reise sehr geknickt

Ich war bei einer patenten Koblenzer Kaufmannsfamilie als Freitagsputzperle mit lauter Musik schwer beschäftigt, als ich ganz grausam aus der Routine gerissen wurde.

Ich war in Vorfreude über unsere anstehende Reise nach Italien, die am 13. September losgehen. Wir wollten am 18. September in Venedig unseren 30. Hochzeitstag feiern. Unser erster Gedanke war, die Reise abzusagen. Was war dagegen das Leid tausender Menschen? Wir sind trotz großer Unruhe auf Drängen unserer Kinder doch gereist. Es lag aber ein großer Schatten auf der ganzen Reisegruppe. Am 18. September lernten wir bei einer gemeinsamen Gondelfahrt in Venedig ein nettes schwäbisches Pärchen kennen, die am 11. September um 11 Uhr geheiratet haben und ihre Hochzeitsreise an der Adria verbrachten. Sie waren trotz der schönen Reise sehr geknickt, weil sie solch einen Anfang als böses Omen gesehen haben. Mein Mann und ich haben mit den beiden einen schönen Tag verbracht und haben Venedig erkundet. Wir werden diesen besonderen Tag, der durch die Liebe unserer Kinder zustande kam, nie vergessen. Jedes Jahr am 11. September gedenken wir all der Schicksale, Familien, Kinder und jungen Menschen. Wir denken an diesem Tag auch immer an dieses junge Ehepaar.