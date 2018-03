Mindestens 27 Tote durch Taifun «Kai-Tak» in Vietnam

Aus unserem Archiv

Hanoi

Taifun «Kai-Tak» hat in Vietnam mindestens 27 Menschenleben gefordert. Das berichteten die Behörden in einer ersten Schadensbilanz. Der mächtige Sturm, der bereits auf den Philippinen Chaos und Zerstörung hinterließ, zog am Wochenende mit heftigem Regen und gefährlichen Winden über Nordvietnam.