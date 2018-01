» Millionen Tarifbeschäftigten winken höhere Löhne

Frankfurt/Main

Deutschlands Tarifbeschäftigte haben dank der boomenden Konjunktur gute Chancen auf ein kräftiges Lohnplus. Die Zeichen für höhere Tarifabschlüsse stünden 2018 „so gut wie schon lange nicht mehr“, schreiben die Volkswirte der Dekabank in einer aktuellen Studie. „Die Hochkonjunktur in Deutschland dürfte sich nun tatsächlich in höheren Abschlüssen widerspiegeln.“ Die IG Metall etwa fordert für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie sechs Prozent mehr Geld.