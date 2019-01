Berlin

Pudelmütze auf dem Kopf, aber nackige Beine: In Städten weltweit sind gestern tausende Menschen bei teils eisigen Außentemperaturen ohne Hose U-Bahn gefahren. In Berlin nahmen beispielsweise nach Veranstalterangaben rund 100 Menschen an dem jährlichen „No Pants Subway Ride“ teil, in London und New York waren es gleich mehrere Hundert. Mit der Aktion sollte „den Fahrgästen ein Lächeln ins Gesicht“ gezaubert werden, sagte eine Sprecherin der Initiative Mar-Mar, die in Berlin zur Teilnahme aufgerufen hatte. Es sei eine reine Spaß-Veranstaltung ohne politische Botschaft.