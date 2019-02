Mehr Hacker-Angriffe auf kritische Infrastruktur gemeldet

Berlin

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat einem Medienbericht zufolge eine deutliche Zunahme von Hacker-Angriffen auf Betreiber kritischer Infrastrukturen registriert. In der zweiten Jahreshälfte 2018 habe das BSI von 157 solchen Attacken erfahren, davon 19 auf das Stromnetz, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Zahlen. Im vorherigen Berichtszeitraum erreichten das BSI nach eigenen Angaben 145 Meldungen. Das BSI geht von einer nicht näher benannten Dunkelziffer bei Cyber-Attacken aus.