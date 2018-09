Mehr als 200 000 Kriegsvertriebene in Afghanistan seit Jahresanfang

UMFRAGE

Umnutzung von Kirchen: Was geht und was gar nicht?

Im November wird in der Andernacher Kirche St. Albert der letzte Gottesdienst gefeiert. Dann wird die Kirche profaniert. Dieses Schicksal ereilt heute immer mehr Gotteshäuser. Und dann stellt sich die Frage: Was geschieht mit den Gebäuden? Die Umnutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Aber was geht? Und was gar nicht?