Mehr als 20 000 öffentliche Bedienstete im Warnstreik

Aus unserem Archiv

Hannover/Bremen (dpa) – Busse und Bahnen blieben in den Depots, der Müll in der Tonne und Kitas geschlossen: An den neuen Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Montag haben sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mehr als 20 000 Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen beteiligt.