Zitterpartie ohne Ende um den britischen EU-Austritt. London will wohl nur eine kurze Verschiebung – aber die EU verlangt Vorleistungen.

London/Brüssel (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May wird die Europäische Union Berichten zufolge nur um einen kurzen Brexit-Aufschub von etwa drei Monaten bitten.Einen entsprechenden Brief an den Ratspräsidenten Donald ...