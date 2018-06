Berlin

Die Bundesregierung sieht in Afghanistan eine „volatile Sicherheitslage“, aber „keine systematische, staatlich organisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung“. Eine Empfehlung zur Rechtmäßigkeit von Abschiebungen in das Land gibt das Auswärtige in seinem Lagebericht zu Afghanistan jedoch nicht. Das berichten unter anderem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Derzeit gilt ein teilweiser Abschiebestopp für Afghanen – nur Gefährder, Straftäter und Menschen, die bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken, sind davon ausgenommen.