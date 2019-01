Berlin

Der EU-Parlamentarier David McAllister hält den im Brexit-Deal verhandelten Backstop für nicht verhandelbar. Der Backstop sei ein wesentlicher Bestandteil des Austrittsabkommens. Das könne nicht zur Disposition gestellt werden, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im EU-Parlament im ZDF-„Morgenmagazin“. Der Backstop soll verhindern, dass es nach dem Brexit an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland Kontrollen gibt. Er sieht vor, dass Großbritannien so lange in der EU-Zollunion bleibt, bis eine Lösung gefunden ist.