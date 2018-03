Mastershausen – Peil, Johannes: Er verfasste zum Zeitpunkt der Anschläge einen Artikel über die Katakomben von Rom

Damals schrieb ich für den „Fixpunkt“ in der RZ-Ausgabe Cochem und war ausgerechnet in dieser Woche „dran“. Der Text lautete: „Gegen alle Vernunft"

Unter dieser Überschrift hatte ich einen Text fertig, wollte von unseren Beobachtungen und Erfahrungen erzählen, die wir Anfang August bei einem Besuch in Rom machen konnten. Ich wollte erzählen von den unterirdischen Katakomben, die einst den Menschen als Grabstätten, Versammlungsorte und Verbindungsstätte von Diesseits und Jenseits dienten. Wir haben die Gräber von Menschen besucht, die einst gegen alle Vernunft das eigene Leben riskiert und oftmals verloren haben. Erwähnen wollte ich auch den Eindruck im Vatikan, wo wir den Papst als alten kranken Mann erlebten, der gegen alle Vernunft im Amt bleibt.

Und dann wollte ich schreiben vom römischen Straßenverkehr, wo es nur eine Verkehrsregel zu geben scheint: Gefahren wird, wo Platz ist. Und zusammenfassen wollte ich: Menschliche Vernunft sagt: Das geht doch so nicht. Und doch – es geht.

Und dann bekam dieser Satz von einem Moment zum anderen eine andere Dimension, war der schmunzelnde Unterton verschwunden. Am Dienstagnachmittag sollte der Text den letzten Schliff erhalten und dann zur Redaktion abgeschickt werden. Da schaltete ich zwischendurch einmal den Fernseher ein. Der 11. September 2001 wird mir mit seiner entsetzlichen Nachricht im Gedächtnis bleiben. Und der Blick in die Zukunft zeigt düstere Bilder. Was mag zwischen Verfassen und Erscheinen dieses Textes noch alles passieren. Kann in dieser Situation Vernunft bewahrt werden? An so vielen Ecken in der Welt brennt es und das Morden will kein Ende nehmen, allzu oft aus religiösem Fanatismus. Anscheinend sind Menschen nicht in der Lage, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Darum: Lieber Gott, bring doch endlich deine Menschheit zur Vernunft.“

Die letzten Sätze sind für mich unverändert aktuell geblieben. Darum kann ich hinter Ihre Schlagzeile „Der Tag, der die Welt veränderte“ leider nur Fragezeichen setzen.