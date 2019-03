Mannheim

Rund 90 Fußballfans haben sich in Mannheim vor einem Spiel im Badischen Pokal geprügelt und damit einen Großeinsatz der Polizei mit mehreren Hundert Beamten ausgelöst. Zahlreiche Anhänger des Karlsruher SC und des nicht am Spiel beteiligten SV Waldhof Mannheim seien in der Innenstadt aufeinander losgegangen, teilte die Polizei mit. Sie hätten aufeinander eingeschlagen und sich mit Absperrmaterial einer Baustelle beworfen. Die Polizei nahm 49 Personen vorläufig fest.