Manfred Ruch: Mit Realismus ins neue Jahr

2017 ist bald vorbei, das neue Jahr steht an. Unser stellvertretender Chefredakteur Manfred Ruch meint: Freuen Sie sich auf 2018 – aber mit Realismus!

Manfred Ruch, stellvertretender Chefredakteur der Rhein-Zeitung

Foto: Jens Weber



Geht es Ihnen auch so? Können Sie das Ende von 2017 kaum noch erwarten? Atmen Sie zu Silvester tief durch, weil dieses vermaledeite Krisenjahr endlich vorbei ist? Dann habe ich leider keine gute Nachricht für Sie: 2018 dürfte zumindest politisch kaum leichter werden. Die Jahreswende bedeutet für die Welt lediglich ein kurzes Innehalten – alles andere wäre eine Illusion. Wer dies nicht beherzigt, der wird vom neuen Jahr enttäuscht sein. Und er wird empfänglich für pessimistische Parolen. Dagegen hilft eine gute Portion optimistischer Realismus beim Blick auf die Welt und auf das eigene Leben. Der Realismus lehrt, dass wir in unabweisbar schwierigen Zeiten stecken. Der Optimismus nährt aber die Hoffnung, dass sich vieles zum Guten wenden wird.

Hier zunächst der unvermeidbar realistische Teil: Wir können mit Fug und Recht davon ausgehen, dass sich die internationalen Krisenherde auch im kommenden Jahr kaum entspannen werden. Donald Trump ist und bleibt vermutlich Präsident der USA – mit all den Folgen seiner nationalistischen „America First“-Politik. In Pjöngjang wird auch weiterhin sein Lieblingsfeind, der „Raketenmann“ Kim Jong Un, die Welt provozieren. Wladimir Putin wird als Präsident Russlands wohl mit großer Mehrheit bestätigt. Demzufolge hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad auch künftig nichts zu befürchten. Und die Türkei? Nichts deutet darauf hin, dass sich Präsident Recep Tayyip Erdogan von seinem Weg zur absoluten Macht abbringen lässt. Der Klimawandel schreitet voran, die Gründe für die weltweiten Flüchtlingsströme sind nicht einmal im Ansatz beseitigt. Und obwohl der Islamische Staat (IS) in Syrien und dem Irak quasi besiegt ist, werden wir weiter mit dem Terror leben müssen.

Es hilft nichts. Es kommen keine Retter aus dem All, die uns 2018 eine andere Welt bescheren werden. Und so banal es klingen mag: Es gibt für nichts und niemanden eine schnelle Antwort oder eine einfache Lösung. Den globalen Wandel werden wir nicht aufhalten – auch nicht mit neuen Mauern. Wir können allerdings dazu beitragen, ob er im Zeichen der Eskalation verläuft oder mit dem Mut zur Veränderung und dem Willen zum Ausgleich von verschiedenen Interessen. Ohne diesen Ausgleich kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Das sollten wir jenen entgegenhalten, die uns weismachen wollen, ihre Schwarz-Weiß-Malerei sei die einzige Wahrheit. Lautstärke ersetzt keine Argumente. Hirnschmalz hilft gegen Hysterie.

Hier kommt jetzt der optimistische Teil: Ich glaube fest daran, dass sich diese Erkenntnis 2018 und in den Jahren danach mehr und mehr durchsetzen wird. Es fühlt sich so an, als sei der Zenit der politischen Schwarzmaler bald überschritten. Die neue Botschaft lautet: Wer zuhört, der versteht auch die Argumente der anderen. Wer sich informiert, der hat auch weniger Angst. Und wer weniger Angst hat, der kann diese Zeiten des Wandels auch etwas gelassener ertragen.

Übrigens: Immer mehr Deutsche sind nach einer Umfrage der „Leipziger Volkszeitung“ mit ihrem Leben zufrieden. Immerhin 44 Prozent haben erklärt, dass das Jahr 2017 für sie persönlich „richtig gut“ gelaufen ist. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als noch 2016. Auch dies spricht dafür, dass das Stimmungstief der Deutschen sich ganz allmählich verabschiedet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch und einen optimistischen Start ins neue Jahr!

E-Mail: manfred.ruch@rhein-zeitung.net