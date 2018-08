Man United immer tiefer in die Krise – 0:3 gegen Tottenham

Manchester

Tottenham Hotspur hat die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United weiter verschärft. Die Spurs siegten auswärts in Old Trafford 3:0 und feierten damit den dritten Sieg im dritten Spiel. United liegt dagegen mit nur drei Zählern auf dem 13. Platz. Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane und zweimal Lucas erzielten die Tore für Tottenham. Erst in der vergangenen Woche hatte sich die Mannschaft des nicht mehr unumstrittenen Startrainers José Mourinho bei der Niederlage in Brighton blamiert.