Mainz – Edwards, Gisela: Für uns schon immer ein Gedenktag

September 1982 hat sich mein Leben durch eine Schicksalsschlag verändert und das Datum ist für immer in meinem Gedächtnis.

Mein Mann, damals US-Soldat stationiert in Mannheim, ist am 11. September 1982 bei einem Hubschrauberabsturz in Mannheim mit insgesamt 46 weiteren Personen ums Leben gekommen. Er war 29. Sieben Monate vorher war unser jüngster Sohn Alvin auf die Welt gekommen. Ich stand nach dem Unfall mit drei Kindern im Alter von 7 Monaten, vier Jahren und elf Jahren alleine da. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, aber das stimmt nicht. Der 11. September war immer ein Art Gedenktag für uns. Am 11.September 2001 saß ich mit meinen erwachsenen Kindern im Wohnzimmer. Wir haben über unseren Unfall gesprochen und waren recht traurig. Im Hintergrund lief der Fernseher und auf einmal sahen wir die unglaublichen Bilder mit den einstürzenden Türmen in Amerika. Selbst in so einer traurigen Stimmung konnten wir nicht fassen, was wir sahen. Wir haben natürlich den Fernseher lauter gemacht, auf allen Kanälen nach Nachrichten gesucht. Meine Kinder haben auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und durch ihren Vater haben wir alle eine ganz besondere Beziehung zu Amerika. Wir hatten die schlimmstem Befürchtungen, dass sofort ein ganz großer Krieg beginnt, von dem auch Deutschland betroffen ist. Ganz so schlimm ist es nicht geworden. Ich finde aber trotzdem, die Welt hat sich seitdem verändert. Die Angst vor Terroranschlägen ist doch immer da. Seit 2001 denken meine Kinder und ich immer auch an unseren eigenen 11. September, der unser Leben für immer so schrecklich veränderte. In Amerika waren natürlich viel mehr Menschen betroffen, aber im Endeffekt zählt doch immer nur das Einzelschicksal.