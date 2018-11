Berlin

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einer Rede zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag dazu aufgerufen, Europa in Zeiten eines neuen Nationalismus krisenfester zu machen. Auch Klimawandel, Handelskonflikte und andere Herausforderungen müssten gemeistert werden. Macron bedankte sich, dass er an diesem Tag im Bundestag reden dürfe; das sei ein großes Signal der Versöhnung. „Unsere Gemeinsamkeiten sind stärker als unsere Unterschiede.“ Er forderte mehr Europa, auch eine stärkere Abgabe von nationaler Souveränität.