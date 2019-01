Frankfurt(dpa)

Frankfurt(dpa). Am Himmel über Deutschland waren 2018 so viele Flugzeuge unterwegs wie nie zuvor. Die Deutsche Flugsicherung registrierte gut 3,34 Millionen kommerzielle Flüge im Luftraum über der Bundesrepublik, wie die Behörde am Montag in Langen bei Frankfurt mitteilte. Dies sei ein Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nachdem 2015 erstmals die Marke von drei Millionen kommerziellen Flügen geknackt worden sei, steuere der Luftverkehr über Deutschland nun auf 3,5 Millionen Flüge zu.