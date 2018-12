Löw zu EM-Quali: „Sind uns unserer Stärken bewusst“

Dublin

Bundestrainer Joachim Löw rechnet nach der Auslosung der Qualifikationsgruppen fest mit einer Teilnahme an der EM-Endrunde 2020. „Wir sind uns unserer Stärken bewusst“, sagte der Chefcoach der Fußball-Nationalmannschaft nach der Auslosung in Dublin. „Wir gehen selbstbewusst in die Qualifikation rein. Wir haben schon den Anspruch, dass wir das schaffen“, sagte Löw. Die DFB-Auswahl war aus Topf 2 zu den Niederlanden, Nordirland, Estland und Weißrussland in die Gruppe C gelost worden. Der Gruppensieger und der Zweitplatzierte nehmen an der EM teil.