Lkw-Maut startet auf Bundesstraßen

Schwere Lastwagen müssen in Deutschland schon seit sieben Jahren Maut zahlen – auf Autobahnen. Nun werden vierspurige Bundesstraßen gebührenpflichtig. Sollten weitere Ausdehnungsschritte folgen?

Auf den Autobahnen ist sie schon sieben Jahre Pflicht. Jetzt wird die Lkw-Maut auch auf etliche Bundesstraßen mit Überholspur ausgedehnt.

Foto: Jan-Peter Kasper – DPA

Angesichts der Ausdehnung der Lkw-Maut auf gut ausgebaute Bundesstraßen wird über weitere Schritte diskutiert. Die SPD will prüfen, ob in der kommenden Legislaturperiode ab 2013 alle Bundesstraßen einbezogen werden können. Voraussetzung sei, dass die Systemkosten für den Betrieb niedrig seien und die Einnahmen zusätzlich in die Infrastruktur flössen, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, der Deutschen Presse-Agentur.

Außer auf den knapp 13 000 Kilometern Autobahn müssen Lastwagen ab zwölf Tonnen nun auch auf 1135 Kilometern Bundesstraße zahlen.

Foto: Andreas Arnold/Archiv – DPA

Rund sieben Jahre nach ihrer Einführung wird die Lkw-Maut nun jetzt ausgeweitet: Den Startschuss will Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) heute Abend in der Zentrale des Mautbetreibers Toll Collect geben. Ab 0.00 Uhr in der Nacht zu morgen (Mittwoch) sind dann nicht nur die Autobahnen, sondern auch gut 1100 Kilometer Bundesstraßen gebührenpflichtig. Dabei handelt es sich um Abschnitte mit vier Fahrspuren, die an Autobahnen angebunden sind. Insgesamt gibt es knapp 40 000 Kilometer Bundesstraßen.

Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) kämpft um mehr Geld für dringend nötige Investitionen.

Foto: Marius Becker – DPA

Von der anstehenden Ausweitung der Maut werden Einnahmen von etwa 100 Millionen Euro im Jahr erwartet. Sie sollen dem Straßenbau zugutekommen. Die Lkw-Maut auf Autobahnen brachte zuletzt rund 4,5 Milliarden Euro in die Bundeskasse. Der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) und der Städte- und Gemeindebund haben sich dafür ausgesprochen, dass Lastwagen auf allen Straßen eine Benutzungsgebühr zahlen sollten.