Linz a. Rhein – Hoppen, Gerd und Waltraud: Nach den schlimmen Ereignissen früh in die Koje

Wie in jedem Jahr machten wir auch im September 2001 Urlaub auf einer Motoryacht in Friesland (Niederlande). Da wir immer ein ausführliches Logbuch führen, können wir die Erlebnisse jederzeit nachlesen. Das trifft auch für den 11. September zu.

Nach einer Tagestour legen wir im Yachthafen in Akkrum an. Noch während des Anlegens ruft unser Sohn an und informiert uns über den Anschlag auf das World Trade Center in New York durch vermeintliche Palästinenser und ebenso über den gleichzeitigen Anschlag auf das Pentagon.

Um 15:30 Uhr der erneute Anruf unseres Sohnes: „Beide Türme sind durch Flugzeuge zerstört und in sich zusammen gestürzt“.

In Akkrum finden wir einen Billard-Salon mit einer riesigen Leinwand, auf die die aktuellen Geschehnisse via Beamer übertragen werden. Immer wieder werden die Einschläge und der Zusammenbruch der Türme wiederholt. Auch die Hinweise auf tausende Menschen, die sich noch in den Gebäuden befinden sowie die Bilder der verzweifelten Passanten, die tränenüberströmt um Hilfe suchen, gehen einem nicht mehr aus dem Gedächtnis. Es war grauenvoll und nicht zu begreifen, was dort live zu sehen war. Gegen 18.30 Uhr gehen wir zurück an Bord.

Den ganzen Abend kommen im Radio Berichte. Auch Boston und Chicago sollen betroffen sein. Alle Flüge von und nach Amerika sind angeblich gestrichen. Es ist unfassbar.

In den Nachrichten macht man inzwischen Bin Laden dafür verantwortlich.

Die Ereignisse haben uns sehr mitgenommen und wir gehen früh in die Koje.

Immer, wenn irgendwo nur das Datum des 11. September genannt wird, erinnern wir uns sofort daran, wie wir die schrecklichen Ereignisse erlebt haben.