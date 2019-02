Linksfraktionschef: 2019 ist ein Schlüsseljahr

Bonn

Die Wahlen in Ostdeutschland, Bremen und Europa machen 2019 nach Ansicht von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch zum „Schlüsseljahr“ für die Linke. Die Ausgangsposition sei in allen Bundesländern gut, sagte er beim Parteitag in Bonn. Bei der Landtagswahl in Bremen wolle die Linke im Mai erstmals ein zweistelliges Ergebnis erreichen, in Thüringen natürlich den Posten des Ministerpräsidenten verteidigen. Dort regiert mit Bodo Ramelow der erste linke Ministerpräsident überhaupt. „Wir wissen, dass uns da nichts geschenkt wird“, sagte Bartsch.