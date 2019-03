London

Der britische Sänger Liam Gallagher hat Gerüchte, er arbeite an einem neuen Album, weiter geschürt. Der Ex-Oasis-Star zeigte auf seinem Twitter- und Instagram-Account ein Foto seines Sohnes Gene in einem Tonstudio. Dazu schrieb er: „Gene, wie er ein paar Bongos zu meiner neuen Musik aufzeichnet“. Das britische Online-Portal NME übernahm den Post und berief sich auf frühere Informationen, wonach Liam Gallagher an einem neuen Album arbeite. Dessen Erscheinungsdatum sei aber noch nicht bekannt.